Росія почала будувати автомобільний міст у Північну Корею

Росія та Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту між країнами через річку Туманну.

Як повідомляє Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає Укрінформ.

Споруда зводиться поблизу залізничного "Мосту Дружби", який був введений в експлуатацію після завершення Корейської війни в 1959 році.

Довжина нового автомобільного моста становитиме 850 метрів, він буде з'єднаний з російською дорожньою системою.

Про будівництво моста було домовлено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

На церемонії, присвяченій початку будівництва, Мішустін заявив, що цей міст «дасть змогу підприємцям значно збільшити обсяги перевезень та знизити транспортні витрати, забезпечити надійні та стабільні постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічної співпраці».

За інформацією російських ЗМІ, міст буде побудований до літа 2026 року.