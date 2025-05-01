Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія почала будувати автомобільний міст у Північну Корею

 

Росія та Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту між країнами через річку Туманну.

Як повідомляє Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає Укрінформ.

Споруда зводиться поблизу залізничного "Мосту Дружби", який був введений в експлуатацію після завершення Корейської війни в 1959 році.

Довжина нового автомобільного моста становитиме 850 метрів, він буде з'єднаний з російською дорожньою системою.

Про будівництво моста було домовлено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

На церемонії, присвяченій початку будівництва, Мішустін заявив, що цей міст «дасть змогу підприємцям значно збільшити обсяги перевезень та знизити транспортні витрати, забезпечити надійні та стабільні постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічної співпраці».

За інформацією російських ЗМІ, міст буде побудований до літа 2026 року.
Ключові теги: КНДР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес