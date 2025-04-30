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АНАЛІТИКА

Rheinmetall і Lockheed Martin об'єднуються для виробництва ракет у Німеччині

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та американська компанія в галузі аерокосмічних та оборонних технологій Lockheed Martin домовилися про розширення співпраці. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

Партнерство зміцнить європейську оборонну промисловість для виконання зобов'язань перед НАТО та створить робочі місця у США та Європі, наголосив віцепрезидент з міжнародних питань компанії Lockheed Martin Рей Пізеллі.

Згідно із підписаним 30 квітня меморандумом про взаєморозуміння компанії створять так званий центр передового досвіду на чолі з Rheinmetall, який вироблятиме ракети й снаряди та працюватиме у Німеччині й інших європейських країнах.

"На європейському ринку, що зростає, ми прагнемо відігравати значну роль у ракетах і снарядах, на які ми бачимо значний попит. Rheinmetall братиме участь не лише у продажах, а й зробить значний внесок у виробництво", - прокоментував співпрацю гендиректор німецького концерну Армін Папперґер.

Rheinmetall і Lockheed Martin уже розпочали обговорення подальших кроків щодо створення центру компетенцій. Його реалізацію повинні схвалити уряди США та Німеччини.

"Поглиблюючи довірчі відносини з промисловістю у Німеччині та по всьому регіону, ми підтримуємо європейську оборонну промисловість та підвищуємо безпеку завдяки спільним інноваціям і технологіям", - заявив віцепрезидент і головний виконавчий директор Lockheed Martin у Європі Денніс Ґеґе.

Довідка

Компанія Lockheed Martin вже понад 50 років є партнером німецької промисловості. В межах міжнародного ланцюжка постачань F-35 Rheinmetall розпочне виробництво першої з приблизно 400 центральних секцій фюзеляжу F-35 у липні 2025 року.

У 2023 році компанії Rheinmetall і Lockheed Martin об'єднали зусилля для спільної розробки реактивної системи залпового вогню GMARS, щоб задовольнити дедалі більшу потребу в далекобійній реактивній артилерії. Вперше її було представлено влітку 2024 року в Парижі на виставці Eurosatory.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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