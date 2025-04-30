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Доходи і витрати американців у березні зросли сильніше за прогнози
17:37 30.04.2025 |
Доходи населення США в березні зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, ідеться у звіті міністерства торгівлі країни.
Витрати збільшилися на 0,7%.
Аналітики в середньому прогнозували підвищення першого показника на 0,4%, другого - на 0,5%, за даними Trading Economics.
У лютому, згідно з переглянутими даними, доходи американців підвищилися на 0,7%, а не на 0,8%. Витрати зросли на 0,5%, а не на 0,4%.
Індекс витрат на особисте споживання (індекс PCE) у березні не змінився в щомісячному виразі (як і очікувалося) і збільшився на 2,3% у річному виразі (прогнозувалося 2,2%).
Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, також не змінився проти попереднього місяця і зріс на 2,6% р/р. Аналітики очікували підвищення на 0,1% і 2,6% відповідно.
Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції.
На споживчі витрати припадає близько 70% економіки США.
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