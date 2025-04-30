Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВВП США в I кварталі несподівано знизився вперше за 3 роки - на 0,3%
17:07 30.04.2025 |
Економіка США в першому кварталі 2025 року знизилася на 0,3% у перерахунку на річні темпи, за попередніми даними міністерства торгівлі.
Це перше скорочення показника за три роки (із січня-березня 2022 року).
При цьому аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3%, повідомляє Trading Economics. Респонденти MarketWatch очікували зростання на 0,4%.
Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року ВВП збільшився на 2,4%.
Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у січні-березні підвищилися на 1,8% (після зростання на 4% у жовтні-грудні).
Держвидатки впали на 5,1% (у четвертому кварталі вони зросли на 2,5%), що стало максимальним скороченням за три роки.
Тим часом інвестиції в основні активи підскочили на 7,8% - максимальний приріст із другого кварталу 2023 року. Зокрема капвкладення в нежитлові активи зросли на 9,8%, у житловий сектор - на 1,3%.
Експорт зріс на 1,8%. При цьому імпорт злетів на 41,3%, оскільки бізнес накопичував запаси перед введенням імпортних мит.
Індекс споживчих цін PCE у першому кварталі збільшився на 3,6% щодо попередніх трьох місяців. У жовтні-грудні він підвищився на 2,4%.
Індекс PCE Core (зміна споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), який уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції, зріс на 3,5% (у попередньому кварталі - на 2,6%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall і Lockheed Martin об'єднуються для виробництва ракет у Німеччині
|Goldman Sachs: Долар і далі знижуватиметься в ціні, навіть якщо рецесії в США не буде
|Доходи і витрати американців у березні зросли сильніше за прогнози
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|ВВП США в I кварталі несподівано знизився вперше за 3 роки - на 0,3%
|Замінить сталь і бетон. Вчені створили надміцний матеріал з деревини
Бізнес
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером