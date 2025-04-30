ВВП США в I кварталі несподівано знизився вперше за 3 роки - на 0,3%

Економіка США в першому кварталі 2025 року знизилася на 0,3% у перерахунку на річні темпи, за попередніми даними міністерства торгівлі.

Це перше скорочення показника за три роки (із січня-березня 2022 року).

При цьому аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3%, повідомляє Trading Economics. Респонденти MarketWatch очікували зростання на 0,4%.

Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року ВВП збільшився на 2,4%.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у січні-березні підвищилися на 1,8% (після зростання на 4% у жовтні-грудні).

Держвидатки впали на 5,1% (у четвертому кварталі вони зросли на 2,5%), що стало максимальним скороченням за три роки.

Тим часом інвестиції в основні активи підскочили на 7,8% - максимальний приріст із другого кварталу 2023 року. Зокрема капвкладення в нежитлові активи зросли на 9,8%, у житловий сектор - на 1,3%.

Експорт зріс на 1,8%. При цьому імпорт злетів на 41,3%, оскільки бізнес накопичував запаси перед введенням імпортних мит.

Індекс споживчих цін PCE у першому кварталі збільшився на 3,6% щодо попередніх трьох місяців. У жовтні-грудні він підвищився на 2,4%.

Індекс PCE Core (зміна споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), який уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції, зріс на 3,5% (у попередньому кварталі - на 2,6%).