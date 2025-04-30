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США схвалили продаж Румунії системи Patriot, а Польщі - ракет класу «повітря-повітря»
16:31 30.04.2025 |
Державний департамент США прийняв рішення схвалити продаж уряду Румунії системи протиповітряної оборони Patriot та відповідного обладнання.
Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони США (DSCA), передає Укрінформ.
Загальна сума угоди становитиме орієнтовно 280 мільйонів доларів США.
«Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом поліпшення безпеки члена НАТО, який є важливою силою політичної та економічної стабільності в Європі», - заявили у DSCA.
Зазначається, що цей продаж поліпшить спроможність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи країні розмістити надійні сили для стримування супротивників і підтримувати участь в операціях НАТО.
«Румунії не складе труднощів прийняти це обладнання на озброєння до своїх Збройних сил», - додали у відомстві.
Також Держдеп схвалив продаж уряду Польщі передових ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120D та відповідних елементів матеріально-технічного забезпечення орієнтовною вартістю 1,33 мільярда доларів США.
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