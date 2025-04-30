Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гегсет «із гордістю»» закрив програму Пентагону для жінок, яку започаткував Трамп

 

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у вівторок, що він почав закривати програму Пентагону, яка мала на меті сприяти участі жінок у розбудові миру та запобіганні конфліктам, і яка була створена за першої каденції президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці я з гордістю закінчив програму «Жінки, мир і безпека» («WPS») в Міністерстві оборони», - написав Гегсет в соцмережі X.

За його словами, ця програма була «ще однією ініціативою Байдена, яка пробудила розбрат/соціальну несправедливість і перевантажила наших командирів і солдатів, відволікаючи їх від нашого основного завдання: вести війну».

Гегсет також назвав WPS «програмою ООН, яку проштовхують феміністки і ліві активісти», стверджуючи, що «військові її ненавидять».

Оскільки програма регулюється федеральним законом і не може бути ліквідована лише Гегсетом, він заявив, що Пентагон виконає мінімальні вимоги WPS і боротиметься за припинення програми під час наступного процесу асигнувань відомства.

Примітно, що закон про програму WPS був підписаний самим Трампом під час його першого президентського терміну у 2017 році і був підтриманий багатьма членами його нинішнього кабінету міністрів, які тоді були членами Конгресу. Зокрема Закон про жінок, мир і безпеку був розроблений нинішньою міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка на той час була членом Палати представників від Південної Дакоти, і конгресменом Яном Шаковським. Співавтором сенатської версії закону був нинішній держсекретар, а тоді сенатор від штату Флорида Марко Рубіо. Раніше цього місяця Рубіо високо оцінив Закон про жінок, мир і безпеку, заявивши, що це «перший закон, ухвалений будь-якою країною світу, спрямований на захист жінок і сприяння їхній участі в житті суспільства».

А радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, колишній член Палати представників від штату Флорида, був одним із засновників Кокусу з питань жінок, миру та безпеки, коли він був у Конгресі.

Сайт передвиборчої кампанії Трампа навіть назвав цю ініціативу одним з його головних досягнень для жінок під час першого терміну.

Закон мав на меті сприяти участі жінок у всіх аспектах запобігання, врегулювання та вирішення закордонних конфліктів, а також у постконфліктній допомозі та відновленні, які мають здійснюватися в Державному департаменті, Пентагоні та інших урядових установах.

Пізніше адміністрація Байдена видала кілька меморандумів, зокрема востаннє - в грудні, з планом дій щодо того, як Пентагон впроваджуватиме програму.

Сам Гегсет на зауваження про те, що закон був підписаний Трампом, заявив, що адміністрація Байдена «спотворила і взяла на озброєння пряму і орієнтовану на безпеку ініціативу щодо WPS, хоча не навів прикладів.

Деякі законодавці уже відреагували на рішення глави Міноборони. Зокрема конгресвумен Лоїс Френкель, співголова Кокусу жінок, миру і безпеки, назвала крок Гегсета «обурливим і безрозсудним».

Видання зазначає, що Гегсет раніше вже намагався підірвати будь-які зусилля щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у збройних силах США. Як очільник Пентагону, він припинив будь-які святкування, пов'язані з ідентичністю, такі як Місяць історії чорношкірих, вилучив деякі книги з Військово-морської академії США - в тому числі про Голокост, історію громадянських прав, расизм і фемінізм, і наказав бібліотекам Сухопутних військ і ВПС позначати книги, пов'язані з DEI.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0975  0,12 0,28 41,7664  0,11 0,26
EUR 46,9286  0,08 0,16 47,7329  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,10 0,24 41,4950  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес