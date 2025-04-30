Гегсет «із гордістю»» закрив програму Пентагону для жінок, яку започаткував Трамп

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у вівторок, що він почав закривати програму Пентагону, яка мала на меті сприяти участі жінок у розбудові миру та запобіганні конфліктам, і яка була створена за першої каденції президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці я з гордістю закінчив програму «Жінки, мир і безпека» («WPS») в Міністерстві оборони», - написав Гегсет в соцмережі X.

За його словами, ця програма була «ще однією ініціативою Байдена, яка пробудила розбрат/соціальну несправедливість і перевантажила наших командирів і солдатів, відволікаючи їх від нашого основного завдання: вести війну».

Гегсет також назвав WPS «програмою ООН, яку проштовхують феміністки і ліві активісти», стверджуючи, що «військові її ненавидять».

Оскільки програма регулюється федеральним законом і не може бути ліквідована лише Гегсетом, він заявив, що Пентагон виконає мінімальні вимоги WPS і боротиметься за припинення програми під час наступного процесу асигнувань відомства.

Примітно, що закон про програму WPS був підписаний самим Трампом під час його першого президентського терміну у 2017 році і був підтриманий багатьма членами його нинішнього кабінету міністрів, які тоді були членами Конгресу. Зокрема Закон про жінок, мир і безпеку був розроблений нинішньою міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка на той час була членом Палати представників від Південної Дакоти, і конгресменом Яном Шаковським. Співавтором сенатської версії закону був нинішній держсекретар, а тоді сенатор від штату Флорида Марко Рубіо. Раніше цього місяця Рубіо високо оцінив Закон про жінок, мир і безпеку, заявивши, що це «перший закон, ухвалений будь-якою країною світу, спрямований на захист жінок і сприяння їхній участі в житті суспільства».

А радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, колишній член Палати представників від штату Флорида, був одним із засновників Кокусу з питань жінок, миру та безпеки, коли він був у Конгресі.

Сайт передвиборчої кампанії Трампа навіть назвав цю ініціативу одним з його головних досягнень для жінок під час першого терміну.

Закон мав на меті сприяти участі жінок у всіх аспектах запобігання, врегулювання та вирішення закордонних конфліктів, а також у постконфліктній допомозі та відновленні, які мають здійснюватися в Державному департаменті, Пентагоні та інших урядових установах.

Пізніше адміністрація Байдена видала кілька меморандумів, зокрема востаннє - в грудні, з планом дій щодо того, як Пентагон впроваджуватиме програму.

Сам Гегсет на зауваження про те, що закон був підписаний Трампом, заявив, що адміністрація Байдена «спотворила і взяла на озброєння пряму і орієнтовану на безпеку ініціативу щодо WPS, хоча не навів прикладів.

Деякі законодавці уже відреагували на рішення глави Міноборони. Зокрема конгресвумен Лоїс Френкель, співголова Кокусу жінок, миру і безпеки, назвала крок Гегсета «обурливим і безрозсудним».

Видання зазначає, що Гегсет раніше вже намагався підірвати будь-які зусилля щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у збройних силах США. Як очільник Пентагону, він припинив будь-які святкування, пов'язані з ідентичністю, такі як Місяць історії чорношкірих, вилучив деякі книги з Військово-морської академії США - в тому числі про Голокост, історію громадянських прав, расизм і фемінізм, і наказав бібліотекам Сухопутних військ і ВПС позначати книги, пов'язані з DEI.