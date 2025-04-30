Нафтотрейдери і вантажоперевізники консультуються з приводу повернення в Росію - FT

Сировинні трейдери, страхові та транспортні компанії консультуються з юристами з приводу способів відновлення ділових відносин з Росією в очікуванні можливого зняття американських санкцій, пише Financial Times.

Західні фірми цікавляться, як краще організувати свою діяльність для відновлення торгівлі з російськими юрособами, повідомляє FT із посиланням на інформацію, отриману від радників з правових питань.

Зокрема, компанії будують плани на випадок, якщо США послаблять санкції щодо Росії, але обмеження ЄС і Великої Британії залишаться чинними.

"Розбіжності між США і Європою є нагальним питанням для бізнесу, - сказав Сем Тейт з Clyde & Co. - Деякі компанії готуються до таких змін і думають, що вони означають для їхнього бізнесу".

Деніел Мартін, фахівець із санкцій з юрфірми HFW, зазначив, що західні компанії традиційно орієнтуються на санкції США як на найбільш суворі. Тепер клієнти цікавляться, чи потрібно їм адаптувати свій підхід до комплаєнсу у сфері санкцій з прицілом на Європу і Велику Британію, враховуючи, що тепер саме вони займають більш жорстку позицію.

"Малоймовірно, що ослаблення санкцій США призведе до їх повного скасування, - вважає Мартін. - Зараз важливо зрозуміти поточну ситуацію і якнайкраще оцінити можливі зміни з погляду США".

На його думку, у разі ослаблення американських санкцій нафтотрейдери, ймовірно, намагатимуться повернутися на російський ринок швидше, ніж нафтовиробники, яким будуть потрібні масштабні інвестиції для відновлення роботи. Однак це завдання ускладниться, якщо трейдерам не вдасться заручитися підтримкою банків, страховиків і перевізників, додав Мартін.

Більшість міжнародних компаній все ще буде обмежена санкціями ЄС і Великої Британії, незалежно від дій США, зазначила Лі Ханссон з юридичної фірми Reed Smith.

"Великі енергетичні компанії та інші транснаціональні фірми мають представництва в ЄС або Великій Британії, або у них працюють громадяни ЄС чи Великої Британії, тож вони будуть пов'язані санкціями", - сказала вона.

У теорії, європейські компанії можуть створити особливі підрозділи в США, де не працюватимуть європейські громадяни, сказав Мартін з HFW. Проте така схема потребуватиме суттєвих витрат і матиме сенс тільки за наявності великої і довгострокової комерційної вигоди.

"Такі підрозділи потрібно буде повністю ізолювати від ЄС і Великої Британії, включно з юридичними аспектами, комплаєнсом, страхуванням, ризиками та фінансами", - додав він.

З більшою ймовірністю ослабленням санкцій США скористаються азійські та близькосхідні компанії, щоб розширити вже наявну присутність на російському ринку, сказала Ханссон з Reed Smith.

"Компанії, які були найактивнішими в останні кілька років, залишаться такими, - зазначила вона. - Це (послаблення санкцій США - ІФ-У) може надати їм сміливості. На цьому можна добре заробити".