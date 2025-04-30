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ВВП єврозони в I кв. зріс на 0,4%, удвічі краще за прогноз
12:47 30.04.2025 |
Економіка єврозони в першому кварталі 2025 року збільшилася на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.
У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,2%.
Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у січні-березні підвищиться на 0,2% у поквартальному вираженні і на 1% у річному, за даними Trading Economics.
У жовтні-грудні минулого року економіка єврозони зросла на 0,2% порівняно з попереднім кварталом і на 1,2% у річному зіставленні.
ВВП Німеччини в першому кварталі підвищився на 0,2% відносно попереднього кварталу, як і ВВП Італії. Економіка Франції зросла на 0,1%, Іспанії - на 0,6%.
Економіка Євросоюзу в минулому кварталі збільшилася на 0,3% у поквартальному вираженні та зросла на 1,4% у річному, згідно з попередніми даними. З усіх країн ЄС зниження ВВП у поквартальному порівнянні зафіксовано лише в Угорщині - на 0,2%, найактивніше зростання продемонструвала Ірландія - на 3,2%.
Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Друга оцінка буде опублікована 15 травня.
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