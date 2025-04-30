Підсанкційні танкери знову почали перевозити російську нафту, експорт зростає другий тиждень поспіль, – Bloomberg

Експорт російської нафти зріс другий тиждень поспіль, оскільки майже половина танкерів, на які поширювалися американські санкції у попередні роки, знову відновили роботу й перевозять російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

Потік сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 27 квітня зріс до 3,26 млн барелів на день, що на 1% більше, ніж попереднього тижня. Обсяг залишається приблизно на 190 тис. барелів на день, або на 6%, нижче нещодавнього піку, що спостерігався місяць тому.

Збільшення поставок з портів Балтійського та Тихоокеанського регіонів було здебільшого компенсовано зниженням потоків з Чорного моря та Арктики.

Як зазначається, Адміністрація президента США Дональда Трампа поки утримується від запровадження додаткових санкцій проти Росії, і кілька танкерів, на які поширювалися санкції за часів президента Джо Байдена, відновили перевезення російської сирої нафти.

Принаймні 18 із 39 суден, внесених до чорного списку США у 2023 та 2024 роках, зараз регулярно перевозять барелі з російських портів, хоча раніше вони простоювали з моменту запровадження санкцій. Кілька інших, схоже, перейшли на торгівлю з Іраном та Венесуелою, згідно з даними про рух суден, зібраними Bloomberg.

Загалом 32 танкери завантажили 23,72 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 27 квітня. Обсяг зріс з 23,45 млн барелів на 31 судні попереднього тижня.

Потоки сирої нафти за сім днів до 27 квітня становили близько 3,39 млн барелів на день, що приблизно на 40 тис. барелів більше, ніж тиждень тому.

Валова вартість нафтового експорту Росії зросла другий тиждень поспіль, збільшившись приблизно на $50 млн, або на 4%, до $1,33 млрд за тиждень до 27 квітня, що відображає зростання як середніх тижневих цін, так і відвантажень.

Раніше повідомлялося, що доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько третини надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2025 року становитимуть 0,96 трлн руб., що на 268 млрд руб. (22%) нижче за результат квітня 2024 року.

Перед тим повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

До того повідомлялося, що найбільший судновий оператор Росії "Совкомфлот", який є власником десятків танкерів "тіньового" нафтового флоту, 2024 року зіткнувся з різким погіршенням фінансових результатів. Так, чистий прибуток компанії, яка до розв'язаної РФ війни проти України володіла найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, скоротився більш ніж удвічі - з $943,3 млн до $424,4 млн.