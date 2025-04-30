Простій первинних потужностей на НПЗ рф зросте у травні на 5,7%

Обсяг потужностей первинного перероблення нафти на нафтопереробних заводах (НПЗ) рф, що вибувають, у квітні збільшився на 0,076 млн тонн (+2,7%) порівняно з колишнім графіком, до 2,91 млн тонн.

У травні простій первинних установок може зрости на 5,7% у подобовому порівнянні до попереднього місяця - до 3,18 млн тонн, показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі.

Збільшення потужностей, що вибувають, у квітні викликано зокрема аварійною зупинкою комсомольського НПЗ, виведенням на технологічний простій АТ-5 на «орскнєфтєоргсинтезі» й продовженням простою АВТ-3 на волгоградському НПЗ. У травні простій потужностей первинного перероблення, згідно з поточним планом, зріс на 0,23 млн тонн (+9,8%), до 2,63 млн тонн.

Однак з урахуванням ймовірних продовжень періодів простою первинних установок на низці НПЗ фактичний обсяг потужностей, що вибувають, наступного місяця очікується на рівні 3,18 млн тонн. Сумарний простій потужностей первинного перероблення на НПЗ рф у січні-квітні становить 12,4 млн тонн, що на 0,9 млн (-7,0%) менше, ніж у січні-квітні 2024 року.

Попередньо загальний обсяг первинних потужностей, що вибувають, 2025 року буде на рівні 30,1 млн тонн, фактичний простій 2024 року - 41,2 млн тонн.

Нагадаємо, у березні рф збільшила морський експорт нафтопродуктів на 3%.

