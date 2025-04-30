Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду

Російський телеканал Russia Today (RT), очолюваний пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, за минулий рік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну в своїй історії суму - 31,7 млрд руб. ($390 млн) - на 4,2 млрд руб. більше, ніж 2023 року.

Про це свідчить фінансова звітність керуючої каналом некомерційної організації, передає The Moscow Times.

Бюджет RT практично повністю фінансується з російського держбюджету, і його можна порівняти з річними бюджетами цілих регіонів РФ.

За рішенням російського Мінфіну, RT у 2024 році отримав від держави 28,6 млрд руб. У 2025 році утримання каналу, згідно із законом про бюджет, має обійтися платникам податків у 31,1 млрд руб.

Прибуток RT за результатами минулого року став рекордним із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канал заробив удвічі більше, ніж 2023 року - 410 млн руб. 2022 рік RT закінчив зі збитком у 25 млн руб.

При цьому RT приховав дані про витрачання бюджетних грошей, хоча як некомерційна організація він має надсилати звіти до Мін'юсту РФ.

На порталі російського міністерства так і не було опубліковано звіт каналу за 2024 рік. 2023 року, згідно з наявною звітністю, телеканал отримав грант у пів мільйона рублів і збільшив персонал з 3774 до 4088 осіб.

Як пише видання, зараз RT почав активно працювати з глядачами з арабських країн. Так, активно набираються нові співробітники в арабомовну редакцію каналу та нарощується виробництво власного контенту. На це вплинуло запровадження американських та європейських санкцій щодо RT, через які закрилися RT America, RT France та RT UK. Джерело: https://censor.net/n3549519