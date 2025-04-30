Трамп зробив знижку на мита для американських автовиробників

Президент США Дональд Трамп 29 квітня послабив автомобільні мита, щоб американські виробники мали час пристосуватися і перенести виробництво запчастин у США. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Саме мито в розмірі 25% на імпортні автомобілі й аналогічне мито на імпорт автозапчастин не скасовується - ці плани залишаються без змін.

Але нова прокламація Трампа впроваджує тимчасову систему пільг, щоб пом'якшити їхній вплив.

Якщо компанія збирає автомобілі в США, вона зможе отримати назад частину грошей, витрачених на сплату мит за імпортні запчастини.

Сума відшкодування розраховується від роздрібної ціни готових автомобілів, зібраних у США.

Відшкодування становитиме 3,75% в період з 3 квітня 2025 року до 30 квітня 2026 року. На другий рік ліміт відшкодування зменшиться до 2,5%. Після цього система відшкодувань буде повністю скасована.

Відшкодування не може перевищувати фактичну суму мит, сплачену компанією за імпортні запчастини.