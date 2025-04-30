Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін підписав указ про перейменування аеропорту Волгограда на «Сталінград»
11:00 30.04.2025 |
Російський диктатор Путін підписав указ «Про присвоєння міжнародному аеропорту Волгоград історичного найменування Сталінград», повідомила 29 квітня пресслужба Кремля.
У повідомленні російського державного агентства новин ТАСС йшлося про те, що перейменування було здійснене на прохання «жителів Волгоградської області, ветеранської спільноти, а також учасників СВО». «Спеціальною військовою операцією» або «СВО» російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.
Прохання щодо аеропорту Путіну, як зазначається, передав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
Раніше у квітні російське видання «Фонтанка» писало, що петербурзький аеропорт «Пулково» на три дні, з 8 по 10 травня, перейменують на «Ленінград». Тоді ж зазначалося, що аналогічна акція на три дні торкнеться аеропорту Волгограда, і що рішення пов'язані з відзначенням Дня перемоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Нафтотрейдери і вантажоперевізники консультуються з приводу повернення в Росію - FT
|ВВП єврозони в I кв. зріс на 0,4%, удвічі краще за прогноз
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Підсанкційні танкери знову почали перевозити російську нафту, експорт зростає другий тиждень поспіль, – Bloomberg
|Простій первинних потужностей на НПЗ рф зросте у травні на 5,7%
|Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду
Бізнес
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США