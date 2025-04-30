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АНАЛІТИКА

Путін підписав указ про перейменування аеропорту Волгограда на «Сталінград»

 

Російський диктатор Путін підписав указ «Про присвоєння міжнародному аеропорту Волгоград історичного найменування Сталінград», повідомила 29 квітня пресслужба Кремля.

У повідомленні російського державного агентства новин ТАСС йшлося про те, що перейменування було здійснене на прохання «жителів Волгоградської області, ветеранської спільноти, а також учасників СВО». «Спеціальною військовою операцією» або «СВО» російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.

Прохання щодо аеропорту Путіну, як зазначається, передав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Раніше у квітні російське видання «Фонтанка» писало, що петербурзький аеропорт «Пулково» на три дні, з 8 по 10 травня, перейменують на «Ленінград». Тоді ж зазначалося, що аналогічна акція на три дні торкнеться аеропорту Волгограда, і що рішення пов'язані з відзначенням Дня перемоги.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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