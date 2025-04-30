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АНАЛІТИКА

Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

 

Європі буде важко розмістити 25 тис. військовослужбовців в Україні, оскільки її армії недоукомплектовані та недофінансовані, повідомляє британська газета The Times з посиланням на джерела.

The Times отримала інформацію про розмови між європейськими міністрами оборони та воєначальниками про обговорення планів створення "Коаліції охочих".

За словами джерел, начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін запитав колег на континенті , чи можуть вони зібрати 64 тис. військових для відправки в Україну у разі укладення мирної угоди.

Однак близькі союзники висловили свої сумніви, зазначивши, що сили такого розміру потребуватимуть 256 тис. військових, які будуть на місцях протягом двох років, враховуючи ротації.

На зустрічі на початку квітня Британія заявила, що готова відправити до 10 тис. військовослужбовців.

"Однак на наступних зустрічах міністри оборони з усієї Європи заявили, що немає "жодних шансів" досягти цієї кількості, і що навіть 25 000 осіб "будуть поштовхом для спільних зусиль"", - повідомило джерело, ознайомлене з перебігом переговорів у Брюсселі.

Згідно з інформацією від The Times Великобританія і Франція, швидше за все, відправлять тренувальні війська замість багатонаціонального контингенту в Західну Україну.

Згідно з повідомлень від джерел, Естонія та Фінляндії були стурбовані, що розгортання контингенту "розмиє" їхню власну оборону кордонів, а Польща, Іспанія та Італія дали зрозуміти, що не нададуть жодного солдата.

Окрім того, Фінляндії та Німеччина загалом буди проти відправки сухопутних військ, однак, Берлін не виключає такого кроку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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