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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Китай скасує санкції проти євродепутатів, щоб розблокувати торговельні переговори

 

Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця Європарламенту, передає "Європейська правда".

Скасування санкцій відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа перевернути міжнародні торговельні відносини, ввівши мита на імпорт, причому найсуворіші з них стосувалися Китаю. Невизначеність, що виникла в результаті, дала поштовх торговельним переговорам ЄС з країнами всього світу.

З моменту введення Китаєм санкцій проти п'яти депутатів Європарламенту в 2021 році, парламент ввів неофіційне вето на Китай, поставивши умовою будь-яких потенційних дипломатичних контактів скасування санкцій Пекіном.

Депутати Європарламенту не пом'якшили свою критику Китаю, стверджуючи, що агресивна торговельна та промислова політика лідера країни Сі Цзіньпіна і порушення прав людини не можуть залишатися безкарними.

Провідний депутат Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що, незважаючи на зелене світло для взаємодії з китайськими колегами, на шляху до налагодження торговельних відносин між ЄС і Китаєм залишається багато перешкод.

"Ми дуже стурбовані промисловою політикою Китаю, яка призводить до викривлення ринку і створює надлишкові потужності, що затоплюють світовий ринок", - сказав він, додавши, що також хоче "інтенсивно обговорити" бар'єри доступу на ринок, встановлені Китаєм.

"Факти не змінюються зі скасуванням санкцій", - заявив французький соціаліст Рафаель Глюксманн, один із депутатів, на яких накладено санкції.

"Ми говоримо про масові депортації, систематичну примусову працю, звірства проти уйгурів, жорстокі репресії та порушення прав людини в Гонконзі, погрози, втручання та залякування Тайваню, а також про багато інших серйозних порушень прав людини", - додав Глюксманн.

Інші депутати, проти яких введено санкції, - болгарський ліберал Ільхан Кючюк, правоцентристка-словачка Міріам Лексманн та двоє німців: "зелений" Рейнхард Бютікофер і християнський демократ Міхаель Галер.

Протягом останніх місяців ЄС і Китай активізували контакти. В середині квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав країну, а нещодавно комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано зустріч ЄС-Китай на високому рівні.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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