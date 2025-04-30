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Суд у США зобов’язав USAGM виділити Радіо Свобода кошти на квітень, затверджені Конгресом
09:29 30.04.2025 |
Федеральний суд США зобов'язав Агентство з глобальних медіа (USAGM) виділити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода кошти на квітень, що були затверджені Конгресом. Рішення ухвалене 29 квітня на тлі суперечки щодо припинення діяльності низки мовників, що фінансуються США.
Суддя Ройс Ламберт видав тимчасовий заборонний наказ, в якому йдеться про те, що «кошти, виділені рішенням Конгресу, мають бути передані Радіо Свобода», і що президент Дональд Трамп підписав бюджетну резолюцію, яка виділяє ці кошти.
Представники Білого дому не коментували це рішення.
«Сьогоднішнє рішення, що наказує USAGM виділити місячну суму зі щорічного бюджету РВЄ/РС, визначеного Конгресом, означає, що наші журналісти зможуть продовжувати свою роботу, притягуючи диктаторів і деспотів до відповідальності», - заявив президент Радіо Свобода Стівен Капус.
«Ми сподіваємося швидко отримати протерміновану квітневу виплату, оскільки цього місяця ми були змушені відправити співробітників у вимушену відпустку і скоротити програми для регіонів, які мають критичне значення для національної безпеки США», - додав він.
USAGM - це незалежна урядова агенція, яка опікується Радіо Свобода, «Голосом Америки» й іншими фінансованими США мовниками, які разом розповсюджують новини й інформацію майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей щотижня.
Через кілька годин після того, як 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, до «максимального обсягу, що відповідає чинному законодавству», агенція заявила про зупинку фінансування Радіо Свобода, виділеного Конгресом, на 2025 бюджетний рік, який закінчується 30 вересня.
Радіо Свобода назвало цей крок незаконним й ініціювало судовий позов проти USAGM.
25 березня той самий суд США задовольнив запит Радіо Свобода про тимчасовий заборонний наказ, постановивши, що USAGM діяла «свавільно і примхливо», припинивши грант Радіо Свобода.
Наступного дня USAGM надіслало листа Радіо Свобода, в якому повідомило про скасування свого рішення, але зазначило, що це не впливає на його право припинити фінансування в майбутньому.
Радіо Свобода у своєму позові стверджує, що USAGM не має таких повноважень, оскільки грант наданий згідно з рішенням Конгресу США.
Радіо Свобода було змушене цього місяця подати оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов'язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити кошти, призначені Конгресом, за квітень.
Крім того, корпорація продовжує домагатися судового наказу, щоб забезпечити виплату решти коштів, передбачених грантом, за 2025 бюджетний рік.
«Ми залишатимемося в суді й сподіваємося на співпрацю з USAGM, щоб забезпечити нам оплату за решту фінансового року», - сказав Капус.
Радіо Свобода (RFE/RL) - це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії і Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).
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