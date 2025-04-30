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Чорногорія перегляне усі видані нею почесні громадянства
09:23 30.04.2025 |
Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив у вівторок, що країна перегляне усі ухвалені раніше рішення про надання почесного громадянства.
Про це повідомляє DW із посиланням на телеканал Adria.
Влада у Подгориці здійснить перевірку як людей, які отримали почесне громадянство, так і їх внесок у створення в країні робочих місць та у стимулювання місцевого виробництва, а також у просування Чорногорії, повідомив Спаїч.
«Якщо з'ясується, що почесне громадянство було надане у якості «особистих послуг» або без чітких критеріїв, це підірве віру громадян у верховенство закону і відкриє простір для клієнтелізму та політичної корупції», - сказав прем'єр-міністр.
Спаїч також пообіцяв ініціювати таку перевірку найближчими днями.
У матеріалі йдеться, що приводом для перевірки стало розслідування щодо бізнесмена із Косова Насера Рамая, який у 2023 році отримав почесне громадянство Чорногорії і який був звинувачений у співучасті в розкраданні понад 2,2 мільйона євро та ухиленні від сплати податків.
Спаїч попросив главу МВС Данила Шарановича терміново розпочати процедуру позбавлення Рамая чорногорського громадянства, оскільки, за словами прем'єра, це може завдати шкоди міжнародній репутації Чорногорії та вплинути на перемовини із Євросоюзом.
За даними Центру громадянської освіти, до кінця листопада 2022 року Чорногорія надала почесне громадянство понад 1000 осіб. Зокрема, таке громадянство отримала ведуча російського «Першого каналу» Катерина Андрєєва.
Наприкінці того ж року країна, яка веде перемовини про вступ до ЄС, на вимогу Брюсселя закрила цю програму, однак продовжує опрацьовувати сотні заяв, які були подані раніше.
Як пише Радіо Свобода, відповідно до законодавства почесне громадянство Чорногорії отримують особи, діяльність яких «має особливе значення для державних, наукових, економічних, культурних, господарських, спортивних та інших інтересів Чорногорії».
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