У ЄС розповіли, які країни стануть наступними членами союзу

Євросоюз уже у найближчі два-три роки може надати членство двом новим країнам: до кінця 2026 року членом ЄС може стати Чорногорія, а 2027-го - Албанія. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

«У випадку Чорногорії всі розділи відкриті, залишилося їх лише закрити - ми могли б технічно завершити процес до кінця 2026 року», - пояснила Марта Кос, підкресливши, що мова саме про технічні процеси, тобто частину роботи, яку виконує Єврокомісія, тобто скринінг відповідності законодавства потенційних країн-членів європейському.

Політична складова переговорного процесу залежить від рішень, які країни-члени мають ухвалювати спільно та одноголосно. Тобто після скринінгу Єврокомісія надає рекомендації країнам-членам щодо відкриття та закриття тих чи інших переговорних кластерів та розділів.

Усього згідно з реформованими у 2020 році правилами вступу є 35 розділів, які об'єднані в шість кластерів залежно від теми. Відкриваються кластери, а закривається вже кожний розділ окремо. На кожний такий крок потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Україна планувала відкрити перші два кластери вже в березні 2025 року, а до кінця року відкрити всі шість кластерів. Проте це рішення заблокувала Угорщина, вимагаючи від Києва скасувати законодавство щодо національних меншин, ухвалене в 2017 році. Заручником ситуації стала Молдова, яка, перебуваючи в одному «пакеті» з Україною, теж не змогла відкрити переговорні кластери.

За словами Марти Кос, у Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року. Єврокомісарка не виключила, що Молдова зможе стати третьою країною, яка приєднається до ЄС під час каденції Єврокомісії в чинному складі, тобто до 2029 року.