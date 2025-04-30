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США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет
09:18 30.04.2025 |
Мінфін США вніс до санкційних списків кілька фізичних і юридичних осіб в Ірані та КНР за допомогу в постачанні компонентів палива для іранських балістичних ракет.
"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти шести структур і шести осіб в Ірані та КНР за їхню роль у роботі мережі з придбання компонентів палива для балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР)", - ідеться в пресрелізі відомства.
Під санкції, зокрема, підпали Saman Tejarat Barman Trading Company (STB), що базується в Ірані і купувала в інтересах КВІР перхлорат натрію у компанії в КНР Shenzhen Amor Logistics Co Ltd, яка теж поповнила "чорні списки". Обмеження вводять проти шести осіб, пов'язаних зі STB.
Санкції торкнулися і компанії Dongying Weiaien Chemical Co Ltd, яка постачала STB ще одну речовину - діоктилсебацинат.
Також до санкційних списків внесли компанію Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership, що базується в Китаї, яка постачала хлорат натрію, і фірми China Chlorate Tech Co Limited і Yanling Lingfeng Chlorate Co Ltd, пов'язані з Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership у сфері фінансів і персоналу.
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