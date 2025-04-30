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Держдеп США відреагував на загострення між Індією та Пакистаном
09:03 30.04.2025 |
США підтримують зв'язок з керівництвом Пакистану та Індії, та закликає країни не загострювати конфліктну ситуацію. Готуються переговори між державним секретарем Марко Рубіо з главами МЗС Індії та Пакистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс.
За словами представниці американського зовнішньо-політичного відомства, Вашингтон звертається що Нью-Делі та Ісламабаду "щодо ситуації в Кашмірі, Індії та Пакистані" із закликом "не загострювати ситуацію".
Брюс зазначила, що держсекретар Рубіо очікує на переговори з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії "вже сьогодні або завтра".
"Він заохочує інших національних лідерів, інших міністрів закордонних справ також звернутися до країн з цього питання", - зазначила речниця.
Також вона розповіла, що "щодня вживаються дії, у цьому випадку міністр спілкується безпосередньо зі своїми колегами в Індії та Пакистані, і ми очікуємо, звичайно, впливу, який він зазвичай справляє на людей, з якими він спілкувався, і, звичайно, на керівництво президента (США Дональда) Трампа, Індії та Пакистану, які ведуть ці розмови".
Представниця Держдепу США додала, що для них "це дуже важливо".
Крім того, Брюс запевнила, що Вашингтон стежить за розвитком подій у цьому регіоні, і підтримує зв'язок з урядами Індії та Пакистану "не лише на рівні міністрів закордонних справ, а на багатьох рівнях".
"Звичайно, ми заохочуємо всі сторони працювати разом для відповідального рішення. Світ спостерігає за цим", - сказала представниця Держдепу
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