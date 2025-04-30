Міністр Пакистану заявив, що Індія планує напад протягом найближчих 24-36 годин

Індія готується протягом найближчих 24-36 годин розпочати військові дії проти Пакистану.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

"Пакистан має достовірну інформацію, що Індія планує розпочати військові дії протягом 24-36 годин, використавши інцидент у Пахалгамі як привід", - заявив міністр.

Він додав, що "будь-яка агресія наразиться на рішучу відповідь". "Індія нестиме повну відповідальність за можливі катастрофічні наслідки для регіону", - наголосив Тарар.

Як повідомляв Укрінформ, озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів у вівторок на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Індією Кашмірі.

Більшість убитих туристів були індійцями. Наразі ніхто не взяв відповідальність за атаку. Поліція та військові розшукують нападників.

Міністерство закордонних справ Індії повідомило в четвер, що всі візи, видані громадянам Пакистану, будуть анульовані з неділі - у відповідь на напад бойовиків, які вбили 26 осіб, у спірному регіоні Кашмір.

Десятки демонстрантів в Ісламабаді та інших містах Пакистану мітингували проти призупинення Індією договору про розподіл води, вимагаючи від свого уряду заходів у відповідь.