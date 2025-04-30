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Міністр Пакистану заявив, що Індія планує напад протягом найближчих 24-36 годин
09:00 30.04.2025 |
Індія готується протягом найближчих 24-36 годин розпочати військові дії проти Пакистану.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.
"Пакистан має достовірну інформацію, що Індія планує розпочати військові дії протягом 24-36 годин, використавши інцидент у Пахалгамі як привід", - заявив міністр.
Він додав, що "будь-яка агресія наразиться на рішучу відповідь". "Індія нестиме повну відповідальність за можливі катастрофічні наслідки для регіону", - наголосив Тарар.
Як повідомляв Укрінформ, озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів у вівторок на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Індією Кашмірі.
Більшість убитих туристів були індійцями. Наразі ніхто не взяв відповідальність за атаку. Поліція та військові розшукують нападників.
Міністерство закордонних справ Індії повідомило в четвер, що всі візи, видані громадянам Пакистану, будуть анульовані з неділі - у відповідь на напад бойовиків, які вбили 26 осіб, у спірному регіоні Кашмір.
Десятки демонстрантів в Ісламабаді та інших містах Пакистану мітингували проти призупинення Індією договору про розподіл води, вимагаючи від свого уряду заходів у відповідь.
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