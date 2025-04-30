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АНАЛІТИКА

Трамп хоче переглянути деякі рішення Маска і його DOGE

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE), підконтрольного американському мільярдеру Ілону Маску.

Про це американський президент сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що "DOGE заощадив 150 мільярдів доларів".

"Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів", - зазначив він.

Раніше Трамп висловив переконання, що Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".

А віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.
Ключові теги: США
 

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