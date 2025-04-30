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АНАЛІТИКА

Трамп привітав прем'єра Канади з перемогою на виборах і домовився про зустріч

 

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову на тлі перемоги Ліберальної партії на парламентських виборах в країні.

Про це повідомила пресслужба очільника уряду Канади, інформує "Європейська правда".

В ході розмови Трамп привітав Карні з перемогою очолюваної ним Ліберальної партії на виборах.

Обидва лідери "погодилися з важливістю співпраці Канади та Сполучених Штатів як незалежних суверенних держав в інтересах взаємного прогресу".

"З цією метою лідери домовилися про зустріч у найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

З моменту переобрання Дональда Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Заяви Трампа також змінили політичну ситуацію в Канаді, де консерватори попри суттєву перевагу кількома місяцями раніше програли на дострокових парламентських виборах лібералам на чолі з Карні.
Ключові теги: США, Канада
 

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