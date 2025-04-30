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Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той «хотів би зупинити війну»
08:49 30.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп переконаний, що кремлівський правитель Владімір Путін хоче покласти край ровз'язяаній ним війні проти Україні.
Про це американський президент сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".
При цьому Трамп знову допустив, що господар Кремля "може маніпулювати" ним щодо мирних перемовин.
Водночас він додав, що вірить у те, що Путін хоче "зупинити війну".
"Я думаю, що якби я не виграв вибори, він би захопив всю Україну. Я думаю, що він би захопив всю Україну... Він побачив, що сталося в Афганістані. Він сказав: "Вау, це мій шанс", тому що це завжди було його зіницею його ока. Я розмовляв з ним...Я думаю, що він хотів всю країну", - сказав Трамп.
На запитання, чи хоче Путін миру, американський президент відповів: "Я думаю, що так. Я думаю, що так...Я думаю, що дійсно...його мрією було захопити всю країну. Я думаю, що через мене він не зможе цього зробити".
При цьому, коли його спитали, чи довіряє він російському правителю, Трамп ухилився від відповіді.
"Я не довіряю вам...Я не довіряю багатьом людям, але я думаю так: я думаю, що він, скажімо, поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить усю країну, але його рішення, його вибір полягатиме в захопленні всієї України", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
Згодом Трамп сказав, що Путін має припинити бойові дії і укласти мирну угоду.
Водночас, за інформацією FT, європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.
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