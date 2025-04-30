Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Угорщини схвалив вихід країни з-під юрисдикції МКС
23:39 29.04.2025 |
Угорський парламент підтримав у вівторок, 29 квітня, рішення про вихід країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Ми відмовляємось бути частиною політизованого інституту, який втратив свою неупередженість та довіру", - написав він у соціальній мережі X.
У суді в Гаазі раніше зазначали, що "держава-учасниця не звільняється через свій вихід від зобов'язань, що випливають з Римського статуту, поки вона була його учасницею".
Угорщина підписала Римський статут у 1999 році та ратифікувала його через два роки.
Процес може тривати близько року
За прогнозами експертів, процес виходу може тривати близько року. Про його запуск оголосили в квітні на тлі візиту в Угорщини прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щодо якого діє ордер МКС на арешт. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що МКС "став політизованим, про що свідчать його рішення щодо Ізраїлю".
Ордери МКС на арешт Нетаньяху та Путіна
21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта у зв'язку з діями ізраїльських військових у Секторі Гази. Орбан тоді різко засудив цей крок і пообіцяв запросити Нетаньяху до Будапешта, проігнорувавши вимогу Гааги.
У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіната уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах, скоєних під час війни РФ проти України. У вересні 2024 року Монголія проігнорувала ордер на арешт Путіна під час його візиту до цієї країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ТОП-НОВИНИ
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|З 2022 року Польща витратила понад 85 млн доларів на Starlink для України
|Парламент Угорщини схвалив вихід країни з-під юрисдикції МКС
|Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина
|Фон дер Ляєн розкритикувала Трампа: ми не караємо своїх сусідів
|Фон дер Ляєн закликає науковців їхати до ЄС на тлі нападок Трампа на університети
|У США назвали податок на цифрові послуги каменем спотикання в переговорах із ЄС
Бізнес
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta