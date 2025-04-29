Фон дер Ляєн розкритикувала Трампа: ми не караємо своїх сусідів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала американського президента Дональда Трампа на тлі тарифної війни.

Про це вона сказала у вівторок, 29 квітня, у Валенсії на з'їзді Європейської народної партії, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та весь світ постраждають внаслідок "непередбачуваної тарифної політики адміністрації США", мита якої є "найвищими за останнє століття".

"Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки подорожчають, транспорт коштуватиме більше, інфляція зросте", - сказала вона.

Як зазначає видання, хоча вона й не назвала американського президента прямо, фон дер Ляєн критикувала "сильних лідерів" у світі.

"Ми не вторгаємося до своїх сусідів і не караємо їх", - наголосила вона.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.

29 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європейському Союзу потрібно спочатку вирішити деякі "внутрішні питання" перед тим, як розпочати торговельні переговори зі США.