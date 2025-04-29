Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фон дер Ляєн закликає науковців їхати до ЄС на тлі нападок Трампа на університети
23:20 29.04.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала вчених і дослідників з усього світу зробити Європу своїм домом на тлі погроз адміністрації американського президента Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування для Гарварду та інших американських університетів.
Про це вона сказала у вівторок, 29 квітня, у Валенсії на з'їзді Європейської народної партії, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Фон дер Ляєн заявила, що "суперечливі дискусії в університетах Європи вітаються".
"Ми вважаємо свободу науки і досліджень фундаментальною цінністю. Це не лише наше базове переконання - саме так виникають досконалість та інновації", - акцентувала вона.
Відтак президентка Єврокомісії наголосила, що Європа "відкрита для найкращих і найрозумніших".
"І саме тому ми запропонуємо ініціативи, які допоможуть їм "обрати Європу". Ми хочемо, щоб учені й дослідники з усього світу зробили Європу своїм домом - і знову зробили її домом інновацій", - додала фон дер Ляєн.
Такі заяви президентки Єврокомісії пов'язані із останніми нападками адміністрації Трампа на американські університети та скорочення їхнього федерального фінансування.
Останньою мішенню президента США став престижний Гарвардський університет, який, за словами Трампа, слід позбавити державних дослідницьких контрактів за відмову допустити зовнішній політичний нагляд.
18 квітня президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши програму їхньої фінансової підтримки.
А Гарвардський університет подав федеральний позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що надмірні дії уряду порушують конституційні права навчального закладу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ТОП-НОВИНИ
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Фон дер Ляєн розкритикувала Трампа: ми не караємо своїх сусідів
|Фон дер Ляєн закликає науковців їхати до ЄС на тлі нападок Трампа на університети
|У США назвали податок на цифрові послуги каменем спотикання в переговорах із ЄС
|Reuters: Китай скасував мита у 125% на етан зі США
|Келлог назвав «абсурдом» пропозицію Путіна щодо триденного припинення вогню
|Amazon, можливо, почне показувати вартість мит Трампа поруч з ціною товарів, Білий дім вже назвав це "ворожим актом"
Бізнес
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм