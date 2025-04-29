Фон дер Ляєн закликає науковців їхати до ЄС на тлі нападок Трампа на університети

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала вчених і дослідників з усього світу зробити Європу своїм домом на тлі погроз адміністрації американського президента Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування для Гарварду та інших американських університетів.

Про це вона сказала у вівторок, 29 квітня, у Валенсії на з'їзді Європейської народної партії, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що "суперечливі дискусії в університетах Європи вітаються".

"Ми вважаємо свободу науки і досліджень фундаментальною цінністю. Це не лише наше базове переконання - саме так виникають досконалість та інновації", - акцентувала вона.

Відтак президентка Єврокомісії наголосила, що Європа "відкрита для найкращих і найрозумніших".

"І саме тому ми запропонуємо ініціативи, які допоможуть їм "обрати Європу". Ми хочемо, щоб учені й дослідники з усього світу зробили Європу своїм домом - і знову зробили її домом інновацій", - додала фон дер Ляєн.

Такі заяви президентки Єврокомісії пов'язані із останніми нападками адміністрації Трампа на американські університети та скорочення їхнього федерального фінансування.

Останньою мішенню президента США став престижний Гарвардський університет, який, за словами Трампа, слід позбавити державних дослідницьких контрактів за відмову допустити зовнішній політичний нагляд.

18 квітня президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши програму їхньої фінансової підтримки.

А Гарвардський університет подав федеральний позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що надмірні дії уряду порушують конституційні права навчального закладу.