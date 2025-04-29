У США назвали податок на цифрові послуги каменем спотикання в переговорах із ЄС

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європейському Союзу потрібно спочатку вирішити деякі "внутрішні питання" перед тим, як розпочати торговельні переговори зі США.

Це він сказав у вівторок, 29 квітня, під час брифінгу у Білому домі, цитує агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Бессент заявив, що США ведуть переговори із "багатьма різними інтересами".

"Деякі європейські країни запровадили несправедливий податок на цифрові послуги щодо США", - сказав він.

Він зазначив, що інші країни, як-от Німеччина та Польща, такого податку не мають, а відтак, за його словами, США хочуть, щоб "цей несправедливий податок на одну з великих галузей США було скасовано".

"Це буде процес взаємних поступок. Вони мають дещо вирішити всередині блоку, перш ніж зможуть брати участь у зовнішніх переговорах", - вважає американський міністр.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.

Також Трампа відвідала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, а перед тим - зідзвонилася з Урсулою фон дер Ляєн.