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АНАЛІТИКА

Reuters: Китай скасував мита у 125% на етан зі США

 

Китай скасував додаткове мито у розмірі 125% на імпорт етану зі Сполучених Штатів, запроваджене на початку квітня. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Цей захід знизить навантаження на китайські підприємства, що закуповують американський етан для нафтохімічної промисловості, а також створить можливості для реалізації зрідженого природного газу - побічного продукту видобутку сланцевого газу в США.

За інформацією агентства, тарифні обмеження на етан було знято протягом останніх днів. Офіційного оголошення про це рішення поки що немає.

Минулого тижня Китай ослабив тарифи для низки фармацевтичних, аерокосмічних і напівпровідникових товарів. Ці кроки розглядаються як частина стратегії Пекіна щодо пом'якшення економічних наслідків торговельної війни зі США.

Китай купує майже половину експорту етану зі США, що досяг рекордних 492 000 барелів на день у 2024 році. Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що експорт етану зі США збільшиться до 530 000 барелів на день у 2025 році та до 630 000 барелів на день у 2026 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, США
 

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