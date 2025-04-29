Білий дім звинуватив Amazon у "ворожому та політичному акті" після появи чуток, що компанія почне показувати, яку саме суму додають мита Трампа до вартості товарів, повідомляє CNBC.

"Це ворожий і політичний акт з боку Amazon" - заявила прессекретар Білого дому Кароліна Левітт журналістам, додавши: "Чому Amazon не зробив цього, коли адміністрація Байдена підняла інфляцію до найвищого рівня за останні 40 років?" Левітт також закликала споживачів "купувати американське".

Після коментарів Левітта акції Amazon впали на понад 2% на попередніх торгах у вівторок.

Критика стала відповіддю на повідомлення видання Punchbowl News про те, що Amazon незабаром показуватиме на сторінці товарів, яку суму в доларах США додають до їхньої вартості мита Трампа. Людина, знайома з планом, розповіла виданню, що тарифна надбавка з'явиться поруч із вказаною ціною товару, що дасть покупцям чіткішу розбивку витрат.

Під час брифінгу журналіст запитав, чи доводить рішення Amazon, що саме американські споживачі несуть основний тягар нової торговельної політики США, а не китайські виробники, як обіцяв Трамп. Левітт відповіла, що говорила з президентом про цю заяву безпосередньо перед брифінгом, але відмовилася це коментувати.

Варто зазначити, Amazon не єдина компанія, яка привертає увагу до цінових змін, зумовлених митами Трампа. Китайські маркетплейси Shein та Temu нещодавно додали аналогічні рядки "імпортний збір" під час оформлення товарів покупцями, причому Temu стягує приблизно 145% надбавки за кожен товар.

Коментарі Білого дому можуть стати початком напружених відносин між адміністрацією Трампа і Безосом, який в останні місяці публічно підтримував нового президента США. У грудні він вніс $1 млн до інавгураційного фонду Трампа і заявив інвесторам, що, на його думку, президент став "спокійнішим і впевненішим" після свого переобрання.

Відповідаючи на запитання про те, чи залишається Безос прихильником Трампа, Левітт повторила свою попередню заяву: "Це, безумовно, ворожа і політична дія з боку Amazon", - сказала вона, не торкаючись питання про його політичну лояльність.