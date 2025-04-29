Дефіцит США у зовнішній торгівлі товарами в березні становив рекордні $162 млрд

Дефіцит у зовнішній торгівлі товарами в Сполучених Штатах у березні підскочив до $162 млрд порівняно з $147,9 млрд у лютому, за даними Бюро перепису населення США.

Це рекордне значення показника за всю історію його підрахунку.

Опитані Trading Economics аналітики прогнозували, що дефіцит становитиме $146 млрд.

Різке зростання дефіциту в зовнішній торгівлі товарами було зумовлене тим, що американські компанії активно нарощували запаси іноземних товарів в очікуванні введення імпортних мит.

Імпорт товарів у США в березні підскочив на 5% у щомісячному вираженні та на 30,8% рік до року, до $342,7 млрд. Зокрема, імпорт споживчих товарів злетів на 55,5% у річному вираженні, до $102,8 млрд, промислових товарів - на 37,8%, до $74,6 млрд, засобів виробництва - на 22,2%, до $92,8 млрд.

Тим часом експорт підвищився на 1,2% до лютого і на 6,8% до березня 2024 року, до $180,8 млрд.