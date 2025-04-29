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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії досі не знають причину блекауту в Іспанії та Португалії

 

Європейська комісія досі не може назвати конкретні причини збоїв постачання електроенергії в Іспанії та Португалії, які розпочалися 28 квітня, очікуючи на висновки експертів.

Про це на брифінгу в Брюсселі 29 квітня повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речниця Єврокомісії розповіла, що наразі не може назвати причини блекаутів у Іспанії та Португалії, оскільки необхідно почути висновки експертів.

"Ми поки що не можемо робити конкретні висновки щодо вчорашньої події. Для цього потрібно дочекатися остаточної оцінки експертів", - заявила Паула Піньо.

Вона також повідомила, що Єврокомісія ознайомлена з заявою оператора національної електромережі Іспанії Red Eléctrica de España, яка виключає кібератаку як можливу причину блекаутів.

"Ми не маємо більше коментарів щодо цієї заяви. Що стосується повних причин інциденту, ми все ще чекаємо на повну оцінку Іспанії, але це дійсно хороша новина, яку ми почули також від оператора електромережі сьогодні вранці", - підкреслила головна речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 28 квітня близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів - Іспанія, Португалія та окремі райони Франції - залишилися без електрики.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя - розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

Португальський оператор електромережі REN заявив, що перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з "рідкісним атмосферним явищем".

Наразі в Португалії та Іспанії повідомляють про часткове відновлення електропостачання.
 

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