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В Іспанії розслідують масштабний блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж»
17:06 29.04.2025 |
Національний суд Іспанії відкрив справу для розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії 28 квітня "комп'ютерним саботажем".
Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".
Слідчий суддя Національного суду Хосе Луїс Калама відкрив кримінальне провадження, щоб з'ясувати, чи могло відключення електроенергії в Іспанії у понеділок, 28 квітня, бути "комп'ютерним саботажем проти критично важливої інфраструктури країни".
На думку суду, якщо ця версія підтвердиться, то "це буде кваліфікуватися як терористичний злочин".
Першими кроками розслідування має стати підготовка звітів Національним криптологічним центром та компанією Red Eléctrica протягом десяти днів без можливості подовження терміну - з викладенням причин блекауту.
Також суддя звернувся до Головного управління інформації поліції з проханням подати попередній звіт про подію у той самий десятиденний строк.
Водночас компанія-оператор національної електромережі в Іспанії Red Eléctrica de España виключає кібератаку і вказує на падіння сонячної генерації як попередню причину відключення електроенергії у країні.
А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів після масштабних блекаутів та зазначив, що станом на вівторок, 29 квітня, в країні майже повністю відновили енергопостачання.
За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище". Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".
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