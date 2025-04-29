Україна і Данія поглиблять співпрацю у сфері водних ресурсів

Україна і Данія підписали меморандум щодо співпраці у питаннях довкілля, зокрема управління водними ресурсами.

Про це повідомила у своєму Facebook міністерка довкілля Світлана Гринчук, пише "Європейська правда".

Гринчук повідомила, що 29 квітня між відповідальними за довкілля відомствами України і Данії підписали Меморандум про взаєморозуміння, що забезпечить глибшу співпрацю в питаннях управління водними ресурсами, водозабезпечення та впровадження сучасних технологій.

Документ підписали у Польщі, де проходила неформальна зустріч міністрів довкілля та клімату країн ЄС. З боку Данії підпис поставив міністр навколишнього середовища та гендерної рівності Магнус Хойніке.

Світлана Гринчук зазначила, що меморандум передбачає поглиблення співпраці за такими напрямками як створення сучасної системи моніторингу водних ресурсів в Україні, включаючи підземні води; відновлення та модернізація інфраструктури водозабезпечення та очищення стічних вод; контроль забруднення внаслідок промислової і сільськогосподарської діяльності.

"Крім того, у рамках двосторонньої зустрічі обговорили з колегою підтримку з боку Данії реформування водного сектору України за кращими європейськими стандартами, а також важливість залучення приватного сектору наших країн, а отже й нових інвестицій в розвиток водної інфраструктури", - додала міністерка.