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ЗМІ: центробанк Швейцарії відмовився створити біткоїн-резерв

 

Президент Швейцарського національного банку (SNB) Мартін Шлегель підтвердив відмову від включення біткоїна до валютних резервів країни. Аргументуючи це рішення він послався на ризики ліквідності та волатильності криптовалюти, пише Reuters.

Шлегель зазначив, що ринок цифрових активів схильний до коливань, особливо в кризові періоди. За його словами, це не відповідає суворим вимогам центрального банку до активів.

Раніше група Bitcoin Initiative представила дослідження, згідно з яким додавання біткоїна до портфеля SNB могло збільшити прибутковість майже вдвічі з 2015 року. При цьому зростання волатильності залишалося б мінімальним, стверджують активісти. Однак Шлегель підкреслив, що навіть висока торгова активність біткоїна не компенсує ризики його довгострокового зберігання.

Bitcoin Initiative також вказала, що США почали стратегічні накопичення криптовалюти та підкреслила стійкість мережі навіть у періоди ринкового стресу. При цьому організація припустила, що відмова SNB від активу може бути зумовлена політичними міркуваннями й прагненням зберегти хороші відносини з Європейським союзом.

Президент Швейцарського національного банку (SNB) Мартін Шлегель підтвердив відмову від включення біткоїна до валютних резервів країни. Аргументуючи це рішення він послався на ризики ліквідності та волатильності криптовалюти, пише Reuters.

Шлегель зазначив, що ринок цифрових активів схильний до коливань, особливо в кризові періоди. За його словами, це не відповідає суворим вимогам центрального банку до активів.

Раніше група Bitcoin Initiative представила дослідження, згідно з яким додавання біткоїна до портфеля SNB могло збільшити прибутковість майже вдвічі з 2015 року. При цьому зростання волатильності залишалося б мінімальним, стверджують активісти. Однак Шлегель підкреслив, що навіть висока торгова активність біткоїна не компенсує ризики його довгострокового зберігання.

Bitcoin Initiative також вказала, що США почали стратегічні накопичення криптовалюти та підкреслила стійкість мережі навіть у періоди ринкового стресу. При цьому організація припустила, що відмова SNB від активу може бути зумовлена політичними міркуваннями й прагненням зберегти хороші відносини з Європейським союзом.

ЗМІ: центробанк Швейцарії відмовився створити біткоїн-резерв
За матеріалами: incrypted.com
 

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