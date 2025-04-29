Більшість американців вважають Трампа небезпечним диктатором, - опитування

Більшість громадян США вважають Дональда Трампа небезпечним диктатором, чия влада становить серйозну загрозу для демократії.

Про це йдеться в результатах опитування Axios.

За даними дослідження, 52% американців погодилися з твердженням, що владу Трампа слід обмежити, перш ніж вона призведе до руйнування американської демократії. Лише 40% респондентів загалом висловили позитивне ставлення до президента.

Головними причинами невдоволення є імміграційна політика Трампа, його економічні ініціативи, спроби масових депортацій, запровадження мит, тиск на університети та скорочення державних службовців.

"Більшість американців розглядають Трампа як диктатора, і я думаю, що більшість американців занепокоєні тим, що американська демократія перебуває під загрозою", - зазначила генеральна директорка PRRI Мелісса Декман.

Водночас 81% республіканців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що Трамп - сильний лідер, який заслуговує на широкі повноваження для "відновлення величі Америки".

Опитування проводилось з 28 лютого по 20 березня серед 5025 дорослих американців, похибка вибірки - ±1,69%.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.