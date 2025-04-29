На тлі мит США: Китай ризикує незабаром залишитися без жодних запасів міді

Запаси міді в Китаї можуть повністю вичерпатися вже за кілька місяців, оскільки ринок переживає "один із найсерйозніших дефіцитів в історії" на тлі побоювань запровадження мит у США.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на заяву керівників сировинної компанії Mercuria.

За словами компанії, великий попит у США, де покупці поспішно закуповують мідь через можливе запровадження мит адміністрацією Трампа, втягує постачання металу до Америки з усього світу. У результаті США вперше реально почали конкурувати з Китаєм за мідь.

Як повідомив Financial Times керівник напрямку досліджень металів і гірничої справи Mercuria Ніколас Сноудон, запаси міді в Китаї стрімко зменшуються, і якщо тенденція збережеться, вони можуть вичерпатися вже до середини червня.

Минулого тижня, за даними Шанхайської ф'ючерсної біржі, запаси знизилися майже на 55 тисяч тонн - до 116,8 тисячі тонн. Це найбільше щотижневе скорочення в історії.

"Це потенційно може стати одним із найпотужніших шоків дефіциту, які будь-коли переживав цей ринок", - сказав Сноудон. Він додав, що у Китаю практично немає запасів для покриття внутрішнього попиту.

Голова підрозділу металів Mercuria Костас Бінтас підтвердив: США вперше серйозно конкурують із Китаєм за поставки міді, і це може спричинити стрімке зростання цін.

Крім протекціонізму США, на ринок також тисне високий внутрішній попит у Китаї та можливі у відповідь мита на імпорт мідного брухту, що також обмежить поставки.

Покупці металу завозять великі обсяги міді до США напередодні потенційних мит, які можуть бути запроваджені після розслідування президента Трампа щодо "демпінгу та держпідтримки надвиробництва". До речі, на імпорт алюмінію й сталі Трамп уже запровадив 25% мита.

Запаси міді на американській біржі Comex різко зросли цього місяця, досягнувши в п'ятницю найвищого рівня з 2018 року.

Причиною цього є вигідна для трейдерів різниця в цінах між біржами Нью-Йорка (Comex) та Лондона (LME), викликана побоюваннями щодо мит.

Це дозволяє трейдерам купувати ф'ючерси в Лондоні й продавати в Нью-Йорку з вигодою. У понеділок ця різниця становила майже $1200 за тонну, а в березні перевищувала $1600 - значно вище від середнього рівня.