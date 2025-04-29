Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Єврокомісія про оголошене РФ перемир'я: Росія може припинити вбивати вже зараз, не чекаючи на 8 травня
14:06 29.04.2025 |
В Європейській комісії констатують, що Росія може припинити вести війну проти України у будь-який час, не чекаючи на 8 травня.
Такий коментар на нещодавно зроблене російською стороною оголошення щодо тимчасового перемир'я з 8 по 11 травня зробила у вівторок речниця Європейської комісії Анітта Хіппер.
"Абсолютно очевидно, що Росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли, тому немає абсолютно жодної потреби чекати до 8 травня. Вони можуть зробити це просто зараз, просто сьогодні", - сказала вона.
Речниця вказала, що "Росія має послужний список агресора, тому нам спочатку потрібно побачити та оцінити Росію за її вчинками". Вона також нагадала, що Україна вже понад місяць погодилася на безумовне припинення вогню. "Тому з нашого боку ми продовжуємо підтримувати Україну в напрямку тривалого, справедливого та всеохоплюючого миру", - наголосила Хіппер.
Говорячи про позицію Європейської комісії стосовно можливості проведення прямих переговорів між Україною та Росією, речниця нагадала, що ця позиція загальновідома. "Саме Україна має вирішити, в яких саме переговорах вона братиме участь і за яких умов", - констатувала вона.
Коментуючи на прохання журналістів можливий розвиток подій в разі припинення США зусиль, спрямованих на пошук мирного врегулювання, Хіппер наголосила, що ЄС та США "завжди сильніші разом". "Ми завжди сильніші з нашими союзниками, і нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії в цьому випадку. Тож саме ми зосереджуємося на тому, щоб забезпечити Україні сильну позицію, ось чому ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде і за столом переговорів", - додала речниця Єврокомісії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ТОП-НОВИНИ
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Amazon, можливо, почне показувати вартість мит Трампа поруч з ціною товарів, Білий дім вже назвав це "ворожим актом"
|Дефіцит США у зовнішній торгівлі товарами в березні становив рекордні $162 млрд
|Франція офіційно звинуватила РФ у зламі кампанії Макрона у 2017 році
|У Єврокомісії досі не знають причину блекауту в Іспанії та Португалії
|В Іспанії розслідують масштабний блекаут як можливий «комп'ютерний саботаж»
|Україна не просила у ЄС відстрочки у запровадженні екологічного мита СВАМ, - ЄК
|Україна і Данія поглиблять співпрацю у сфері водних ресурсів
Бізнес
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм