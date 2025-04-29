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АНАЛІТИКА

ЄС підтвердив, що може розділити Україну і Молдову на шляху до членства

 

Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу Республіки Молдова, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Про це в інтерв'ю Europa Libera Moldova заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє "Європейська правда".

Кос сказала, що "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають бути прийняті кілька рішень щодо розширення.

Її заява пролунала на тлі того, як Угорщина блокує просування перемовин про вступ України.

"Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою", - зазначила єврокомісарка.

Вона додала, що лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Молдова та Україна до цього часу разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.

Минулого року 27 держав-членів ЄС дали "зелене світло" на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатками, але жодного розділу переговорів ще не відкрито.

Переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка створила низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.

За її словами, "якщо ми не матимемо жодної нової держави-члена під час поточного мандату Європейської комісії", це буде вважатися "провалом".

"Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент", - сказала єврокомісарка.

Кос висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України. Будапешт навіть організував консультативне опитування про вступ України до ЄС - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", - зазначила Кос.

За її словами, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі.

"Але для Угорщини цього недостатньо", - резюмувала Кос.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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