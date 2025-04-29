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АНАЛІТИКА

Cуд ЄС зобов’язав Мальту згорнути схему «золотих паспортів»

 

Суд Європейського Союзу задовольнив скаргу Єврокомісії та зобов'язав Мальту припинити програму "золотих паспортів" - можливість отримання громадянства в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Суд ЄС у вівторок оголосив рішення у справі щодо програми "золотих паспортів" на Мальті та постановив, що країна має припинити її як таку, що суперечить законодавству Євросоюзу.

Програма передбачала, що заможні іноземці можуть отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестицію в країну близько 1 млн євро. Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити у будь-якій країні ЄС.

Єврокомісія подала відповідну скаргу щодо Мальти у 2022 році, після того, як у 2020 році запустила процедуру щодо порушення законодавства ЄС. Валетта ж наполягала, що має право на це і правильно інтерпретує Договори ЄС.

Суд зазначив, що хоча країни-члени мають повне право визначати порядок надання чи відкликання свого громадянства, Мальта програмою "золотих паспортів" порушила принцип взаємної довіри між країнами-членами.

"Країна-член не може надавати своє громадянство, а з ним де-факто громадянство ЄС, в обмін на визначені платежі чи інвестиції. Це фактично перетворює набуття громадянства на комерційну транзакцію... Така практика не дозволяє встановити необхідну солідарність і довірливі відносини між країною-членом та її громадянами та забезпечувати взаємну довіру між країнами-членами", - зазначив Суд.

Мальта призупинила програму "золотих паспортів" для громадян РФ і Білорусі після повномасштабного нападу Росії на Україну, але зберегла її для громадян інших країн.

Нещодавно Financial Times дізналося, що низка підсанкційних росіян все одно отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи".
 

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