Трамп вважає «фейком» опитування ЗМІ щодо його рейтингу

Президент США Дональд Трамп вважає, що опитування, які проводять ЗМІ, щодо рейтингів його адміністрації є "фейком".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.

Однак нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", - написав Трамп.

Варто зазначити, що згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.