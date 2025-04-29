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Трамп вважає «фейком» опитування ЗМІ щодо його рейтингу
12:23 29.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що опитування, які проводять ЗМІ, щодо рейтингів його адміністрації є "фейком".
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Американський президент не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.
Однак нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.
"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", - написав Трамп.
Варто зазначити, що згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.
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