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Литва масово вироблятиме шведські БМП CV90
11:51 29.04.2025 |
Близько третини бойових машин піхоти CV90, які планують закупити країни Північної Європи й Балтії, будуть збирати на підприємствах у Литві.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що близько 30% замовлених БМП CV90 планують збирати в Литві із залученням місцевих підприємств. Загалом очікується закупівля близько тисячі машин, із яких Литва отримає приблизно сотню. Литовські виробники братимуть участь у виробничому процесі.
Крім того, шведська оборонна промисловість розглядає можливість будівництва в Литві заводів для виготовлення сучасної зброї, частина якої залишатиметься в країні, а частина - експортуватиметься.
Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що Фінляндія, Норвегія, Швеція та Литва планують спільно закупити сотні БМП CV90. Водночас у Фінляндії пізніше уточнили, що не розглядають участь у спільній закупівлі.
Словом, шведські БМП CV90 продовжують набирати популярності в Європі й можуть стати наймасовішими бойовими машинами піхоти у збройних силах європейських країн до 2030 року. Окрім спільної закупівлі, CV90 вже надійшли або плануються до надходження на озброєння армій Чехії, Словаччини, України, Данії та Нідерландів.
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