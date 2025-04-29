Литва масово вироблятиме шведські БМП CV90

Близько третини бойових машин піхоти CV90, які планують закупити країни Північної Європи й Балтії, будуть збирати на підприємствах у Литві.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що близько 30% замовлених БМП CV90 планують збирати в Литві із залученням місцевих підприємств. Загалом очікується закупівля близько тисячі машин, із яких Литва отримає приблизно сотню. Литовські виробники братимуть участь у виробничому процесі.

Крім того, шведська оборонна промисловість розглядає можливість будівництва в Литві заводів для виготовлення сучасної зброї, частина якої залишатиметься в країні, а частина - експортуватиметься.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що Фінляндія, Норвегія, Швеція та Литва планують спільно закупити сотні БМП CV90. Водночас у Фінляндії пізніше уточнили, що не розглядають участь у спільній закупівлі.

Словом, шведські БМП CV90 продовжують набирати популярності в Європі й можуть стати наймасовішими бойовими машинами піхоти у збройних силах європейських країн до 2030 року. Окрім спільної закупівлі, CV90 вже надійшли або плануються до надходження на озброєння армій Чехії, Словаччини, України, Данії та Нідерландів.