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Прем'єр Канади після перемоги його партії: нашим старим стосункам зі США настав кінець
10:45 29.04.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив з першою заявою після перемоги його Ліберальної партії на парламентських виборах.
Заяву Карні наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За останніми даними, ліберали лідирують або були обрані в 167 виборчих округах, за ними йдуть консерватори зі 145 місцями, підрахунок голосів триває.
Для формування уряду лібералам необхідно буде заручитись підтримкою інших політичних сил.
Карні у своїй промові торкнувся відносин Канади зі США, які погіршились після скандальних заяв президента Дональда Трампа про "51-й штат", а також розв'язаної ним тарифної війни.
"Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася", заявив Карні, виступаючи з промовою в Оттаві.
Він назвав поточну ситуацію "трагедією", однак додав, що "такою є наша нова реальність".
Карні сказав, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв.
Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни - нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа - змінили ситуацію.
Трамп на початку дня виборів знову заявив, що Канада "має стати 51-м штатом".
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