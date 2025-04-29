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АНАЛІТИКА

Дуда анонсував приєднання до Тримор'я ще кількох країн

 

До Ініціативи трьох морів приєднаються Албанія і Чорногорія як асоційовані члени, а Туреччина й Іспанія як стратегічні партнери Тримор'я.

Про це у палаці Бельведер у Варшаві під час відкриття цьогорічного саміту Тримор'я заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.

Дуда зазначив, що цьогорічний саміт дуже важливий з огляду на нинішню геополітичну ситуацію та війну в Україні.

За його словами, спільнота країн Тримор'я розширюється.

«Чорногорія й Албанія офіційно приєднаються до Ініціативи трьох морів як асоційовані члени. Туреччина та Іспанія приєднаються до нас як стратегічні партнери»,- повідомив Дуда.

Він оголосив, що наступний саміт Тримор'я відбудеться у 2026 році в Хорватії.

У цьогорічному ювілейному 10-му саміті Тримор'я беруть участь делегації високого та найвищого рівня з понад 20-ти країн, зокрема 12 президентів.

Як повідомлялося, Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів, або просто Тримор'я - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 13 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Греція). Асоційованими членами ІТМ є Україна та Молдова. Стратегічними партнерами ініціативи є США, Японія, Єврокомісія і Німеччина. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань.

Попередні саміти Тримор'я відбулися в Дубровнику, Варшаві, Бухаресті, Любляні, Талліні, Софії, Ризі, Бухаресті та Вільнюсі.

Україна у червні 2022 року отримала статус партнера-учасника ІТМ, де-факто ставши учасницею цієї ініціативи.
 

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