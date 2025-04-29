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Орбан і Фіцо хочуть зберегти право ветувати рішення в ЄС
23:46 28.04.2025 |
Премʼєр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо на зустрічі в Братиславі в понеділок заявили про неприпустимість зміни правила одностайності в ухваленні рішень у ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.
Орбан заявив, що відмова від одностайності в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу "фактично позбавить наші держави суверенітету".
"Уявіть, що одностайність у питаннях зовнішньої політики не є обов'язковою... Якщо деякі держави-члени не зможуть представляти свої інтереси, нас можуть втягнути у війну", - висловив побоювання угорський премʼєр.
Фіцо своєю чергою заявив, що "скасування права вето є кроком до скасування Європейського Союзу".
"Не робіть кроків, які можуть призвести до руйнування ЄС", - сказав він, закликаючи "великих гравців ЄС прислухатися до нас".
Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини - єдині лідери Європейського Союзу, які підтримують активні політичні звʼязки з Москвою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Нинішні правила ЄС передбачають, що низка рішень вимагає одностайності, але з огляду на майбутнє розширення тривають дискусії, як це правило можна переглянути.
Нині шанси на таку реформу Євросоюзу є незначними, оскільки вона вимагає одностайного голосування.
Саме через принцип одностайності Угорщина може блокувати відкриття розділів у межах переговорів України з ЄС про вступ.
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