Орбан і Фіцо хочуть зберегти право ветувати рішення в ЄС

Премʼєр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо на зустрічі в Братиславі в понеділок заявили про неприпустимість зміни правила одностайності в ухваленні рішень у ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Орбан заявив, що відмова від одностайності в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу "фактично позбавить наші держави суверенітету".

"Уявіть, що одностайність у питаннях зовнішньої політики не є обов'язковою... Якщо деякі держави-члени не зможуть представляти свої інтереси, нас можуть втягнути у війну", - висловив побоювання угорський премʼєр.

Фіцо своєю чергою заявив, що "скасування права вето є кроком до скасування Європейського Союзу".

"Не робіть кроків, які можуть призвести до руйнування ЄС", - сказав він, закликаючи "великих гравців ЄС прислухатися до нас".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини - єдині лідери Європейського Союзу, які підтримують активні політичні звʼязки з Москвою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Нинішні правила ЄС передбачають, що низка рішень вимагає одностайності, але з огляду на майбутнє розширення тривають дискусії, як це правило можна переглянути.

Нині шанси на таку реформу Євросоюзу є незначними, оскільки вона вимагає одностайного голосування.

Саме через принцип одностайності Угорщина може блокувати відкриття розділів у межах переговорів України з ЄС про вступ.