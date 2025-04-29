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Китай зробив заяву до США: "обійдемося без вашої нафти й зерна"
23:39 28.04.2025 |
Топчиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгосппродукції та енергоносіїв, і пообіцяли досягти цільового показника зростання ВВП у 5% попри торгову війну зі США.
Про це пише газета Financial Times.
Заступник голови Державного комітету з розвитку та реформ Китаю (державного планового органу), Чжао Ченьсінь, сказав, що внутрішнє виробництво сільгосппродукції й енергії, а також імпорт з країн, крім США, буде цілком достатнім для покриття попиту.
"Навіть якщо ми не купуватимемо кормові зернові та олійні культури зі США, це майже не вплине на забезпечення Китаю зерном", - сказав Чжао.
Його коментарі прозвучали на пресконференції в понеділок, де провідні китайські політики намагалися заспокоїти громадськість щодо стану економіки та пообіцяли посилити підтримку, щоб протистояти наслідкам торгової війни, розв'язаної президентом США Дональдом Трампом.
Чжао зазначив, що імпорт американської сільгосппродукції "переважно стосується кормових культур, які легко можна замінити", і додав, що припинення закупівель американської нафти, газу та вугілля матиме лише обмежений вплив на енергопостачання Китаю.
Втратити китайський ринок було б серйозним ударом для американських фермерів, які у 2023 році експортували до Китаю сільськогосподарську продукцію приблизно на 33 мільярди доларів. Також США постачали до Китаю нафту, газ та вугілля на суму близько 15 мільярдів доларів.
Очікується, що Бразилія та Аргентина наростять постачання до Китаю. Частка США в імпорті продуктів харчування Китаєм впала з 20,7% у 2016 році до 13,5% у 2023 році, тоді як частка Бразилії зросла з 17,2% до 25,2% за той же період.
Попри те, що адміністрація Трампа висловлює зацікавленість у переговорах із Пекіном, Китай виявляє мало бажання домовлятися й неодноразово спростовував заяви Вашингтона про нібито триваючі переговори.
Минулого тижня Китай заявив, що для початку переговорів США мають скасувати свої тарифи.
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