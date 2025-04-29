Фінансові новини
- |
- 29.04.25
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Трамп вірить, що шеф Пентагону «збере себе докупи»
23:33 28.04.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, міністр оборони Піт Гегсет зможе "зібрати себе докупи", натякаючи, що планує залишити його на посаді глави Пентагону попри нещодавні скандали.
Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".
Американський президент розповів, що мав розмову із Гегсетом, а також висловив впевненість, що той зможе зібратися.
"Я думаю, він зможе зібрати себе докупи. Я з ним говорив - позитивна розмова, але серйозна", - сказав він.
Як передає агентство, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам у понеділок, 28 квітня, що Трамп "абсолютно впевнений у здатності міністра керувати Пентагоном".
"Саме тому він і висунув його на цю посаду. Саме тому Сенат підтримав його кандидатуру", - сказала вона.
Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.
Нещодавно Reuters писало, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.
А NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
ТОП-НОВИНИ
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
|Трамп після зустрічі з Зеленським: можливо, Путін морочить мені голову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Тепер я керую світом: Трамп порівняв свої президентські терміни
|Дуда анонсував приєднання до Тримор'я ще кількох країн
|Польща хоче разом зі США транспортувати скраплений газ в Україну
|Орбан і Фіцо хочуть зберегти право ветувати рішення в ЄС
|Китай зробив заяву до США: "обійдемося без вашої нафти й зерна"
|Трамп вірить, що шеф Пентагону «збере себе докупи»
|Україна є найбільш привабливою адресою для європейських інвестицій - Марта Кос
Бізнес
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%
|У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
|Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження