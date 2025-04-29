Temu вводить для американців високі імпортні збори, що сягають 150%, через нові тарифи США

Китайська торгова платформа Temu оголосила про введення імпортних зборів для американських покупців у розмірі від 130 до 150% через тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом на товари, що постачаються з Китаю. Про це повідомляє CNBC.

Ці збори значно збільшують вартість покупок для американських споживачів, подекуди навіть удвічі перевищуючи початкову ціну замовлення. Наприклад, літня жіноча сукня, яка раніше коштувала $18,47, тепер обійдеться у $44,68 через додаткові $26,21 імпортних витрат.

Ці зміни стали наслідком рішення Трампа скасувати митне звільнення для товарів вартістю менше $800, що раніше дозволяло їх безмитне ввезення до США.

Інша популярна в США платформа, Shein, також підвищила ціни, але не запровадила імпортні збори. Обидві компанії попередили клієнтів про підвищення цін ще кілька тижнів тому.

Нові тарифи суттєво вплинули на бізнес-моделі Temu та Shein, змушуючи їх адаптуватися до нових умов ринку.