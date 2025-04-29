Норвегія отримала всі замовлені винищувачі F-35

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що його країна перша отримала всі 52 винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні норвезького Міністерства оборони.

Міністр оборони Норвегії назвав закупівлю F-35 успіхом.

"Норвегія є першою країною, яка отримала всі заплановані літаки F-35. Ця закупівля є успішною історією", - зазначив Сандвік.

Він зазначив, що літаки були поставлені вчасно і що вони кращі, ніж очікувалося.

"Це результат величезної роботи, яка велася протягом багатьох років у більшій частині оборонного сектора. F-35 - це потенціал, який покращує всі збройні сили", - каже глава норвезького Міноборони.

Окрім того, Збройні сили Норвегії отримали першу ракету для нових винищувачів - Joint Strike Missile (JSM), розроблену компанією Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) на замовлення Міністерства оборони.

У відомстві підкреслюють, що JSM - це "єдиний ракетний комплекс у своєму класі, який може розміщуватися всередині збройового відсіку F-35, що дозволяє зберегти оперативний радіус дії літака та низьку помітність".

Нагадаємо, Норвегія оголосила про плани придбати 52 F-35 у США ще у 2015 році.

Перші літаки надійшли через два роки, у 2017-му.