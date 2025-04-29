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Європейський суд з прав людини обрав нового президента
23:00 28.04.2025 |
У Європейському суді з прав людини 28 квітня пройшли вибори наступного президента, повідомляє пресслужба суду.
«Суд обрав Маттіаса Гійомара (Франція) Головою Суду», - йдеться в пресрелізі.
Гійомар замінить на цій посаді суддю зі Словенії Марка Бошняка, чиї повноваження завершуються 30 травня 2025 року.
Суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський уточнює, що зараз Гійомар очолює секцію 5 суду.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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