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АНАЛІТИКА

Європейський суд з прав людини обрав нового президента

 

У Європейському суді з прав людини 28 квітня пройшли вибори наступного президента, повідомляє пресслужба суду.

«Суд обрав Маттіаса Гійомара (Франція) Головою Суду», - йдеться в пресрелізі.

Гійомар замінить на цій посаді суддю зі Словенії Марка Бошняка, чиї повноваження завершуються 30 травня 2025 року.

Суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський уточнює, що зараз Гійомар очолює секцію 5 суду.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС
 

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