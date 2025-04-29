Європейський суд з прав людини обрав нового президента

За його словами, у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами. "Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"?" - написав Трамп.